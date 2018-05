Premier Villanueva sustentará la próxima semana pedido de facultades en Congreso

Ya tiene cita. El primer ministro, César Villanueva fue citado a la Comisión de Constitución del Congreso el viernes 18 de mayo a explicar detalladamente el pedido de facultades para legislar sobre reactivación económica, corrupción y reconstrucción del norte, entre otros.

Pronto los congresistas de diferentes bancadas opinaron sobre la pronta visita del jefe de gabinete. Karina Beteta (Fuerza Popular) mencionó la importancia de aclarar generalidades. “Hay que escuchar al premier en qué va a consistir estas facultades, ya que hay muchas generalidades que sean marcado”. A su turno, Roberto Viera (no agrupado) pidió que se apruebe pronto la solicitud. "Hay que darle la celeridad del caso sin que esto signifique no analizarla".

Por otro lado, dos parlamentarios marcaron relevancia en nuevos detalles. Mauricio Mulder (Apra) pidió que los argumentos del Ejecutivo convenzan. "El Congreso no es una mesa de partes para que ellos pidan y votemos sí o no. Aquí tienen que venir y convencer. No me convence que pidan facultades tan amplias y en tantos temas”. A su vez, Víctor García Belaúnde (Acción Popular) señaló que Villanueva debe ir a otra mesa de trabajo. "Tiene que venir a la Comisión de Justicia y de Economía, que son las comisiones que van a dictaminar el pedido. Son muchísimos temas económicos. Hemos pedido que venga con el ministro de Economía para exponer lo que quieren hacer”.

Tanto el premier Villanueva como el presidente Vizcarra han pedido públicamente celeridad en la otorgación de las facultades. De ser aprobadas las normas se aplicarán durante 60 días.