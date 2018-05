Presidente Vizcarra pide a jueces profesionalismo en sus decisiones

El primer mandatario, Martín Vizcarra, evitó referirse directamente al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, pero sí se animó a pedir al Poder Judicial (PJ) mucho cuidado y profesionalismo en sus decisiones.

“Lo único que podemos decir de manera general, porque no queremos entrar en detalles específicos para que no se vea como una invasión de poderes, es que (hay que) tener mucho cuidado y profesionalismo en las decisiones que se tomen” sostuvo el jefe de Estado.

Estas declaraciones se dan después que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la incautación del domicilio principal de los Humala – Heredia, este juez luego suspendió la orden por 30 días para finalmente dar marcha atrás y continuar con la medida, todo en un plazo de 24 horas.

Frente a esto el presidente Martín Vizcarra prefirió evitar hacer un balance del accionar del PJ y pidió que todos los poderes del Estado trabajen de forma objetiva.

Mientras tanto el presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, negó haber atacado al juez Carhuancho cuando señaló estar preocupado que en el PJ se vea una imagen de no coherencia porque hay marchas y contramarchas.

“Yo no estoy predispuesto a defender ni atacar al juez Concepción Carhuancho (…) yo lo que me he permitido hacer es un comentario respecto a una suerte de marcha y contramarcha respecto a decisiones que él ha tomado” precisó Duberlí Rodríguez.

Dos días después que el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó la incautación contra los Humala – Heredia, el presidente de la República indicó que el Pronabi dispondrá del uso de los bienes incautados.