César Acuña presentó a Jaime Salinas como su candidato a la alcaldía de Lima

En conferencia de prensa el exregidor dio a conocer sus propuestas para la ciudad. El líder del partido Alianza Para el Progreso respaldó la elección del reciente postulante.

“Yo no soy un candidato de alquiler. Yo he participado en una elección interna de acuerdo a los estatutos del partido y las he ganado por los que votaron por mí”

Jaime Salinas expuso como principal plan el reconocimiento de Lima como gobierno regional. “A los 36 congresistas de Lima le vamos a pedir que la ciudad tenga el canon capital. No es posible que una ciudad de 10 millones de personas tenga un presupuesto de solo 1800 millones de soles”.

César Acuña resaltó que una eventual gestión de Salinas se distinguiría por la lucha contra la corrupción.