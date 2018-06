Congresistas se pronuncian tras aprobación de 'Ley Mulder'

Durante los últimos días gran conmoción ha provocado la aprobación de la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios de comunicación privado y el cual generó el pronunciamiento de diversas entidades, periodistas y congresistas. Uno de ellos es Juna Sheput, quien afirmó que esta norma tiene algunos errores.

“Esta ley es insensata y no creo que tenga mucho horizonte de operatividad. El Tribunal Constitucional se va a dar cuenta que tiene falencias. Cuando la bancada presente la acción de inconstitucionalidad, va a prosperar rápidamente. Me alegra que el presidente (Martín Vizcarra) cambie de opinión porque primero dijo que haremos lo que diga el Congreso. Me alegra que haya sintonizado con la bancada”, precisó.

De igual manera representantes de Nuevo Perú, calificaron a esta denominada ‘Ley Mulder’ como un atentado al derecho a la información. “Toda personas tiene derecho a comunicarse con opinión pública y el Estado es persona jurídica. Creemos que este es un error tremendo de presionar a la prensa. Bastaba con ponerle límites porque al prohibir nos parece inconstitucional”, manifestó Alberto Quintanilla.

Mientras tanto, el parlamentario Héctor Becerril, no dudó en mostrar su respaldo a la norma recientemente aprobada. “Él dijo que es potestad del parlamento legislar y ahora no sé por qué cambió de opinión. Seguramente es su forma de actuar. Es lamentable que se esté debilitando”, puntualizó. Finalmente, precisó que respetarán el fallo que adopte el Tribunal Constitucional.