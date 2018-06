¿Fuera de Carrera? Varios candidatos podrían no participar en comicios

La inscripción de Enrique Cornejo para participar en las elecciones municipales fue declarada improcedente, por lo que estaría a un paso de quedar fuera de la contienda electoral que se desarrollará en octubre de este año.

El experto en temas electorales, Julio Cesar Castiglioni, explicó los motivos que sustentó el Jurado Electoral Especial (JEE) para esta resolución. “En este caso, en el estatuto del partido del señor Cornejo se establece que el comité electoral no está vigente, y al no estarlo, no puede llevar a cabo un proceso electoral” indicó el especialista.

Las solicitudes de inscripción de otros candidatos a la alcaldía de Lima también corrieron la misma suerte, como es el caso de Gustavo Guerra García y José Luis Becerra.

“Muchas organizaciones políticas a nivel nacional no han cumplido con renovar sus cuadros directivos (…) lo único que le queda a ellos (candidatos) es apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)” agregó Castiglioni.

Por otro lado, las inscripciones de Renzo Reggiardo y Alberto Beingolea fueron declaradas inadmisibles, pues ambas nóminas presentan problemas en los requisitos formales para su inscripción. Según Castiglioni, el desconocimiento y el exceso de confianza serían los motivos por los que se incurrió en estas faltas.