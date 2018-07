Caso CNM: Martín Vizcarra negó visita de Antonio Camayo a Palacio de Gobierno

Hoy, 12:55 AM

El presidente de la República, Martín Vizcarra, salió a desmentir unas presuntas reuniones que habría tenido en Palacio de Gobierno con uno de los personajes involucrados en los audios difundidos el pasado fin de semana.

“No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personas que no conozco y con quién jamás me he reunido”, indicó el mandatario. Cabe indicar que en una de las piezas sonoras en cuestión, se escucha a Antonio Camayo, representante de Iza Motors, comunicarse con el juez César Hinostroza, a quien indicó estar saliendo de la Casa de Pizarro.

En tanto, el primer ministro, César Villanueva, confirmó la presencia de Camayo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Efectivamemte, él ha estado en la PCM, pero integrando un grupo con quién lo solicitó y quien lo solicitó fue el Presidente Nacional de Industrias. Y en esta reunión fue una reunión protocolar solicitado por Márquez para mostrarnos el plan de trabajo que ellos tenían”, aseguró.

De otro lado, Martín Vizcarra, anunció la creación de una comisión para crear un proyecto de reforma judicial que deberá ser presentada por el Gobierno antes de Fiestas Patrias.