Ministerio Público solicita a Rosana Cueva y Gustavo Gorriti información sobre entrega de audios

La directora del programa dominical Panorama, Rosana Cueva y Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, tras haber sido citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para revelar las fuentes que les brindaron los audios difundidos este fin de semana, el Ministerio Público ha expresado el mismo interés.

A través de un oficio emitido por la mencionada entidad, se dio a conocer que en caso no acaten la medida, podrían ser acusados por desobedecer a las autoridades y además se les solicita la entrega de toda la información que manejen.

“En esas condiciones estamos trabajando en este momento. De esta manera estamos desempeñando nuestra labor periodística con este tipo de amenazas”, manifestó Rosana Cueva. Asimismo, indican en el documento que se revele la persona que entregó los audios, dónde, cuándo y a través del medio en el que ocurrió el proceso, es decir, si fue por correo electrónico, dispositivo portátil, etc. “Nosotros los periodistas tenemos este derecho del secreto, de la reserva, de la confidencialidad respecto a nuestras fuentes y no la vamos a romper. No hay forma”, expresó.

Además, detallan que los comunicadores tendrán un plazo de tres días para brindar la información solicitada. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por el momento tenso que está viviendo la prensa de nuestro país.