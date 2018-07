Parlamentarios critican a integrantes de Comisión de Reforma del Sistema Judicial

El presidente de la República dio a conocer este viernes a los miembros de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial. Ellos son Delia Revoredo Marsano, Samuel Abad Yupanqui, Hugo Silvina Hurtado, Eduardo Vega Luna, Walter Alban Peralta, Ana Teresa Revilla Vergara y Allab Wagner Tizón, quien la presidirá.

Tras el anuncio, congresistas de diversas agrupaciones políticas se animaron a comentar sobre sus integrantes. “Acaba de presentar recién a sus notables, puro “caviar” también de paso. ¿Así quieren cambiar la historia del país?¿Así quieren refundar el sistema judicial? Porque estamos llenos de corruptos”, expresó Héctor Becerril.

En tanto, Mauricio Mulder, cuestionó poco o nula experiencia judicial del presidente de esta comisión, Allan Wagner. “Es diplomático, no es una persona que se ha caracterizado por ser partícipe en un debate jurídico. El no haberse considerado jurista, nunca han estado metidos en política y que son sumamente reconocidos como Domingo García Belaúnde, el caso de Enrique Bernales. Me parece que es un error de parte del presidente de la República. Debió hacer una comisión de notables más amplia y sin ninguna vinculación política para evitar la suspicacia”, expresó.

Sin embargo, otros congresistas estuvieron de acuerdo con los miembros de este grupo, pero cuestionaron que se pueda realizar una propuesta en pocos días, la misma que sería dada a conocer el próximo 28 de julio en el mensaje a la nación que brindará Martín Vizcarra en el parlamento.