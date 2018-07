¿Qué cargos se le imputaría a Walter Ríos tras su detención?

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, fue detenido por las autoridades este fin de semana tras verse inmerso como uno de los protagonistas de los cuestionados audios difundidos.

Ante esta situación, el abogado Carlos Caro, afirmó que la exautoridad podría ser imputado por tráfico de influencias y delito de cohecho. A esto se sumaría una investigación por lavado de activos, pero solo en caso se comprobara un desbalance patrimonial.

“Por un lado tenemos indicios muy fuertes, graves indicios y el elemento de convicción como dice la ley en torno a la comisión de delitos graves como puede ser el delito de cohecho, los audios hacen referencia a los “10 verdecitos”, incluso hay otro audio que habla de la entrega de dinero al chófer del presidente de la Corte Superior”, acotó.

En tanto, no descarta que él se convierta en un colaborador eficaz en el marco de las indagaciones en su contra. “Si él colabora y entrega información, no de lo que ya conocemos sino cosas que no se conocen, porque un colaborador eficaz debe entregar información potente, información de peso que permita descubrir nuevos delitos”, manifestó.

De otro lado, se dio a conocer que la jueza Flor Aurora Guerrero Roldán, asumirá la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao luego que Walter Ríos renunciara al cargo este viernes. Cabe mencionar que la nueva autoridad permanecerá en el puesto hasta diciembre del presente año, debido a que es el mes donde se hace un llamado a nuevas elecciones en el Poder Judicial.