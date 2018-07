Mauricio Mulder aseguró que permanecerá en investigaciones tras difusión de audio

Tras darse a conocer un audio donde se escucha al congresista aprista Mauricio Mulder y al empresario textil Mario Mendoza acordar una reunión con Guido Ánguila, uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura involucrado en otras piezas sonoras, el parlamentario se pronunció señalando que no se alejará de las comisiones que investigan estos hechos.

“En el caso mío no me estoy aferrando, quiero estar. Inhibirme indicaría que he cometido alguna irregularidad con los investigados y yo no tengo ningún diálogo con algún funcionario público. Yo he hablado con una persona que es privada”, aseguró.

Asimismo, el legislador aclaró ante los medios de comunicación sobre a quién hacía referencia cuando menciona en la plática conocer a los que colocaron Ana Mendieta como ministra de la Mujer. “Conozco a César Villanueva y Martín Vizcarra”, precisó.

De otro lado, congresistas de diversas bancadas manifestaron que él debería alejarse de las comisiones que investigan el caso de los audios. “No solo Mulder, si no también Becerril y Villavicencio deberían inhibirse de todo actuar en comisiones de Justicia”, indicó Horacio Pacori de Nuevo Perú.

En tanto, Gilbert Violeta de Peruanos por el Kambio, señaló que se deben esclarecer varios temas con el parlamentario aprista. Por su parte, Mario Mantilla de Fuerza Popular, minimizó las conversaciones, asegurando que su compañero es “invitado a esa reunión” y no el promotor. Finalmente los miembros de la comisión de Justicia realizarán un sesión este martes 17 de julio, donde probablemente se evalúe la continuidad de Mauricio Mulder.