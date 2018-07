Ex presidentes del TC se pronuncian tras pedido de Vizcarra para una sesión extraordinaria

El presidente de la República, Martín Vizcarra, instó al Congreso de la República a realizar una sesión extraordinaria para este viernes 20 de julio con la finalidad de remover de sus cargos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras la difusión de unos cuestionados audios.

Luego de darse a conocer esta convocatoria, el parlamento terminó aceptando el mismo. Ante estos anuncios, dos expresidentes del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma y Ernesto Álvarez, expresaron su punto vista sobre el tema.

“Eso significa que el presidente le pide al Congreso en un plazo determinado y para una agenda única el tratamiento de uno o algunos temas en particular”, señaló García Toma. Asimismo, precisó que los legisladores tendrán que asistir a esta sesión, pero no se encuentran obligados a aprobar los ítems de la agenda.

Por su parte, Ernesto Álvarez, indicó que este pedido se trataría de una acción inconstitucional. “Políticamente es lo adecuado, pero jurídicamente no porque se remueve a todos. Terminarían regresando con amparos porque no se les ha individualizado los actos a cada uno por lo que se los remueve y porque no se les ha dado la oportunidad de defenderse con sus abogados”, manifestó.

Además, comentó que el jefe de Estado podría estar siendo mal asesorado. “Puede haber sido aconsejado por políticos porque él tiene la presión política como líder del país y ha pasado la pelota al Congreso que ahora tiene la presión de decidir una solución y jurídicamente es inadecuado, pero es la consecuencia de no tener un ministro de Justicia que le indique no políticamente sino jurídicamente que esa no es la salida”, puntualizó

Finalmente sea admitido para debate el pedido realizado por el mandatario, se necesitaría al menos 67 votos en el pleno y en caso se produzca una eventual remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se requerirían cerca de 87