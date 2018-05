Paolo Guerrero se pronuncia tras ser habilitado para jugar en el Mundial

Se vive una fiesta nacional. Luego que el Tribunal Federal Suizo aceptó la medida cautelar presentada por Paolo Guerrero y confirmó que jugará en el Mundial Rusia 2018, el delantero peruano no dudo en pronunciarse.

A través de su cuenta de Facebook, agradeció a su familia y a la FPF por el apoyo incondicional durante el proceso. Del mismo modo, expresó su gratitud con sus compañeros de la selección y a todos los hinchas peruanos.

“Agradezco en primer lugar a Dios en quien siempre he creído y el apoyo invalorable de mi familia. Por supuesto, debo señalar que esto no hubiera sido posible de lograr sin el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y en particular de su presidente el Sr. Edwin Oviedo, quien permaneció a mi lado, en Suiza, cada uno de los días transcurridos hasta obtener este resultado favorable”, señala.

“Igualmente invalorable ha sido el apoyo de cada uno de mis compañeros en la Selección. Me ha trasmitido la fuerza necesaria para sobrepasar este duro momento” (…) “Por supuesto, también, mi gratitud eterna a mi país, a los millones de compatriotas que se han unido a mi, de miles de maneras diferentes”, se lee en parte de su post.

También agradeció al presidente de la FIFa y a los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia; a la FIFPRO y a sus colegas jugadores profesionales de otras selecciones. Señaló que mantendrá su batalla y sus abogados se encargarán de ello. Además se unirá a la selección para dar su mayor esfuerzo.