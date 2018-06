Mundial Rusia 2018: Francia le dedica emotivo video a Perú

La selección de Francia le respondió el video que la selección peruana le dedicó previo al Mundial Rusia 2018. A través de sus redes sociales, enviaron un emotivo mensaje de bienvenida a nuestro seleccionado nacional.

“Querido Perú, soy Francia. Recibí tu carta y me emocionó. Aunque lo confieso, no me acordaba de ti. Es verdad que también somos un país bien lindo lleno de grandes maravillas en nuestros paisajes, cultura y gastronomía”, dice un fragmento del video.

Asimismo indican que también han sufrido algunos problemas al luchar contra la crisis y la corrupción. También señalan que el combinado nacional tendrá la oportunidad de ganar porque no cuentan con todas sus estrellas de su seleccionado.

Sin embargo, pese a las adversidades su grito durante los partidos de la Copa del Mundo será “Arriba Francia” y esperan el encuentro que disputarán con los dirigidos por Gareca el próximo 21 de junio.