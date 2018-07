Así van quedando los cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Tras disputarse los dos primeros encuentros, ayer dos equipos clasificaron a los cuartos de final del Mundial Rusia 201​8. Tantos los seleccionados de Francia y Uruguay pasaron a la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

Los seleccionados de Francia y Uruguay clasificaron al siguiente ronda del evento deportivo más grande del mundo, tras ganar a los seleccionados de Argentina y Portugal respectivamente. Rusia y Croacia hicieron lo propio al alzarse ante España y Dinamarca.

En tanto, hoy se define entre Brasil y México quien pasará al siguiente nivel. Del mismo modo, las selecciones de Bélgica y Japón definen su pase a cuartos de final. Quedan pendientes los encuentros entre Suecia vs. Suiza y Colombia vs. Inglaterra que se jugarán mañana.

Los encuentros de cuartos de final inician el próximo 6 de julio entre Uruguay vs. Francia y el ganador de Brasil o México vs. Bélgica o Japón. Mientras que el 7 de julio se enfrentan Rusia vs. Croacia y el vencedor de Suecia o Suiza vs Colombia o Inglaterra.