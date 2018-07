Mundial Rusia 2018: así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final

Tras disputarse los dos últimos encuentros, ayer se definió a los equipos que clasificaron a los cuartos de final del Mundial Rusia 201​8. La Copa del Mundo ya tiene 8 clasificados a la fase final que inicia este viernes 6 de julio.

Los seleccionados de Rusia, Francia, Inglaterra, Uruguay, Croacia, Brasil, Suecia, y Bélgica ya se encuentran clasificados para la siguiente fase del evento deportivo más importante de todo el mundo.

Este viernes inician los partidos entre Uruguay vs. Francia y Brasil vs. Bélgica. Para el sábado 7 de julio se tienen previstos los encuentros entre Suecia vs. Inglaterra y Rusia vs. Croacia para definir a los clasificados a la semifinal.