Boda de Meghan Markle y el principe Harry podría cancelarse

La Boda Real que será el 19 de mayo próximo está en peligro, pues Thomas Markle de 51 años, medio hermano de Meghan ha enviado una dura carta al Príncipe Harry, donde seguró que no es tarde para cancelar la boda, además escribió que ayudó a la actriz en un momento de su vida con dinero. Cabe mencionar que Thomas no ve a su hermana desde 2011 y criticó el hecho de que la familia no haya sido invitada a la boda.

Pero Thomas no es el único en atacar a su media hermana, Samantha Grant también medio hermana de Meghan, le ha pedido a Harry que considere los hechos y recapacite.

Hasta el momento Meghan, así como Harry no se han pronunciado con respecto a este tema.