Revelan que Donald Trump pensó invadir militarmente a Venezuela

Según una fuente citada por Associated Press, el presidente Donald Trump, planteó la invasión a Venezuela, como una opción, en agosto del año pasado, durante una reunión en el despacho oval, con el entonces secretario de estado, Rex Tillerson y el ex asesor de seguridad nacional H. R. Mcmaster. Sin embargo, fueron precisamente estos dos ex miembros de la administración norteamericana, quienes se opusieron, porque le explicaron que podría perder el apoyo de los otros gobiernos de la región..

Al conocer la noticia de un intento de intervención militar, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no dudó en responder.

Como se sabe la relación entre ambos gobiernos es una de las peores en el continente, pues la administración de Trump, ha impuesto innumerables sanciones para ejercer presión contra el régimen Chavista, al que acusan de abusos de poder y sumergir a Venezuela en la peor de sus crisis.