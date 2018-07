Donald Trump fue grabado mientras discutía pagos a una exmodelo de Playboy

El abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, grabó en secreto una conversación con Trump dos meses antes de la elección presidencial en la que ambos hombres discutieron pagos a una exmodelo de Playboy que alegó haber tenido una aventura amorosa con el magnate, de acuerdo con personas familiarizadas con la grabación. Por su parte el FBI incautó la grabación durante el allanamiento a la oficina de Cohen. Tras el hallazgo el Departamento de Justicia investiga la participación de Cohen en realizar pagos a mujeres para callar noticias vergonzosas sobre Trump antes de la elección de 2016.

Por su parte le mandatario comentó mediante su red social Twiiter: “Inconcebible que el gobierno irrumpiera en la oficina de un abogado, casi inaudito. Aún más inconcebible que un abogado grabe a un cliente, totalmente inaudito y tal vez ilegal. La buena noticia es que su Presidente favorito no hizo nada malo!”

De esta manera se refirió a la publicación hecha por el diario The New York Times en el que que cita a abogados y otras fuentes en una grabación incautada por el FBI en la oficina de su ex abogado, en la que se refiere a pagos a mujeres para silenciarlas.

Cabe indicar que la grabación fue hecha dos meses antes de las elecciones de noviembre de 2016, se trataría de la modelo Karen Mcdougal, ex conejita de la revista Playboy, quien afirma haber tenido un romance con Trump iniciado en 2006, poco después del nacimiento del último hijo del jefe de estado.

El actual abogado del magnate ha confirmado la veracidad de las grabaciones aunque aseguró que no se efectuó pago alguno.