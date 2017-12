Chofer que atropelló a mujer en Breña no se hace cargo de gastos médicos

Vive de milagro. Una mujer salvó de morir tras ser atropellada violentamente por un chofer que manejaba en presunto estado de ebriedad. El conductor venía manejando a excesiva velocidad y la embiste tras perder el control de la unidad.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la vivienda de Sandra López Fuster quien actualmente se encuentra postrada en su cama y si bien se salvó de vivir, tiene la pierna fracturada y esto imposibilita que pueda trabajar.

Señaló que se encuentra mortificada porque no puede trabajar a su puesto, además de tener deudas y no puede matricular a sus dos hijos en un curso de verano. Muy afectada, dijo que tiene dolores en el cuerpo y no puede dormir.

Sandra mencionó que hasta el momento el conductor de la unidad no se ha hecho responsable de los gastos médicos y solo su esposo con su hermano han realizado los trámites con el SOAT. Ella fue enviada a su casa pese a que necesita una operación y tiene una fuerte fractura.