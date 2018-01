Madre de estudiante asesinado en San Marcos denuncia amenazas de muerte

Fressia Sierra, madre de Erick Arenas, el estudiante de Psicología quien fue asesinado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), confesó que teme por su vida y anunció que solicitará garantías personales y para su familia. "He recibido llamadas extrañas. Voy a dejar estas pruebas en la División de Homicidios de la Dirincri para que continúen investigando, temo por la seguridad de mis padres, tengo miedo que me pase algo, por eso pido que me den garantías", indicó la afligida madre que solicita cadena perpetua para el asesino de su hijo.

Por su parte el asesino confeso Huber Chacara Castro, ha mostrado una desenfrenada actitud desde que cayó en manos de la policía, el jueves pasado luego de intentar asesinar a Liset Linares Caballeros, una estudiante de la facultad de Ingeniería Química. Cabe indicar que al ser interrogado confesó ser el autor del asesinato de Erick Arenas, el estudiante del cuarto ciclo de Psicología, atacado el 12 de diciembre en la misma facultad.

Tras su detención el Poder Judicial ordenó ocho meses de prisión preventiva por el delito de lesiones graves y tentativa de homicidio calificado contra Liset cabellos linares.