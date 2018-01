Indecopi sustenta nueva sanción a empresa Gloria

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) explicó porque el Grupo Gloria fue sancionado por 12.65 uits por presentar información inexacta en el etiquetado de su producto denominado leche evaporada sin lactosa "Bonlé".

El secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor, Edwin Aldana respondió a Crisólogo Cáceres, Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) quien dijo que la multa de un poco más de 51 mil soles no es suficiente, indicando que la impuesta es una medida correctiva, siendo el motivo de la sanción por no consignar en el etiquetado ni en el envase del producto “Bonlé” leche evaporada deslactosada, una denominación de acuerdo a su naturaleza, en tanto se consignó leche evaporada parcialmente descremada, pese a que contenía elementos no lácteos.

Cabe indicar que a pesar de ello, se informó que el Grupo Gloria apelara la sanción impuesta por Indecopi.