Lince: denuncian matanza masiva de gatos en parque Castilla

Un grupo de vecinos se encuentran indignados por la aparición de gatos muertos en el parque Castilla, en el distrito de Lince. Ellos denuncian que los felinos de meses de nacidos fueron hallados con heridas en varias partes de sus cuerpos.

Los moradores se encargan de recoger a los gatos abandonados y los esterilizan para colocarlos en jaulas que habilitaron en el vivero del parque Castilla. Ellos presumen que alguna persona habría abierto las jaulas para que un perro ataque a los felinos.

Son al menos seos felinos los que han muerto producto del ataque. Cabe resaltar que en la zona no hay seguridad en el vivero; sin embargo, las autoridades no hacen nada al respecto ya que el espacio público no cuenta con las condiciones higiénicas respectivas.