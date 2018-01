Los Olivos: agreden salvajemente a mujer al confundirla con venezolana

En Los Olivos una joven denuncia que fue agredida por cinco mujeres cuando salia de trabajar en horas de la madrugada. Producto de la terrible golpiza, la mujer de 22 años termino con el rostro cortado. La víctima de agresión, de nombre Harumi Alva, asegura fue atacada por un grupo de chicas en el cruce de las avenidas Carlos Eizaguirre con la Panamericana Norte.

Hasta el momento no puede comprender el extraño comportamiento de las mujeres agresoras ya que en todo momento la ofendían al creer que era venezolana. “Antes de la pelea me dijeron seguro eres una venezolanita más y después de la pelea le dijeron no podría hacer nada porque no tienes papeles” comentó la joven.

La agredida quien es bachiller en periodismo, trabaja como imagen de una empresa y se ve perjudica en lo profesional y económicamente al presentar ahora marcas en su rostro.

Cabe indicar que dos de ellas fueron detenidas poco después en un local de comida, pero fueron puestas en libertad rápidamente en la comisaría de Sol de Oro de Los Olivos.