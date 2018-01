Periodista Madelin Sánchez: “En Venezuela ganamos 6 dólares al mes”

Cientos de ciudadanos venezolanos intentan tramitar el pedido de refugio para permanecer en el Perú luego de haber migrado a nuestro país, debido a la terrible situación económica, política y social que atraviesa Venezuela.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó la periodista venezolana Madelin Sánchez quien señaló que los costos de los productos en Venezuela son muy elevados para el sueldo mínimo que perciben los trabajadores por mes.

“Un venezolano hablando en cuanto al dólar aquí en Perú gana más de 200 dólares al mes. En Venezuela, el sueldo mínimo es de 6 dólares por mes”, dijo la periodista. Incluso mencionó que algunos de sus compatriotas tienen hasta tres trabajos para substistir.

Asimismo mencionó que los más afectados son los niños y los adultos mayores pues “están muriendo por desnutrición”. Además que hace falta medicamentos y también las personas están siendo afectadas por la gripe.

Sánchez también indicó que en Venezuela los jóvenes no tienen futuro pues no pueden ejercer su carrera ya que el sueldo no les alcanza. Contó que se encuentran con las manos atadas porque si los periodistas hablan mal del Gobierno pueden llegar hasta a ir presos. Resaltó también que los periodistas están siendo perseguidos en su país.