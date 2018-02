Sepa cómo reconocer un pescado bueno y fresco

Un equipo de Buenos Días Perú visitó el principal terminal pesquero del país y comprobó que la demanda por el pescado ha disminuido hasta en un 20 por ciento. Esto debido al temor de la población a consumir contaminado con parásitos.

Según los expertos este un temor infundado. Recorrimos una serie de restaurantes y comercios donde se venden ceviche y muchos de los comerciantes señalan que no han disminuido sus ventas pese a la alarma por presencia de parásitos en conservas de caballa.

Además conversamos con un vocero del Terminal Pesquero del Callao quien nos indicó cuáles son las consideraciones debe tener para elegir un pescado sano y apto para el consumo. Cuando el pescado está fresco presenta un brillo característico en su superficie.

Asimismo, los ojos tienen que estar hinchados y la calidad baja a medida se tengan guardados más días. Las agallas tienen que tener un color rojo sanguíneo. Además no debe presentar un olor fuerte o desagradable. Si toca la piel y no vuelve a su sitio entonces el producto no está fresco.