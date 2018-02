Venezolanos en Lima rechazan visita de Nicolás Maduro a Lima

Luego que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, confirmara la llegada del Nicolás Maduro a la V Cumbre de las Américas que se realizará en nuestro país los días 13 y 14 de abril, muchas voces en rechazo a su llegada no se hicieron esperar. Algunos de ellos son los mismos ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú escapando de la grave crisis que se vive allí.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó la periodista venezolana Madeley Sanchez y Silie Paredes para comentar sobre la llegada del mandatario. La mujer de prensa señaló que están convocando a una marcha para el próximo 11 de abril en rechazo a una persona “que ha pisoteado los derechos humanos de los venezolanos y no le importa que las personas mueran de hambre” no debe llegar al país.

Silie Paredes señaló que el tema que tocará en la cumbre es la Gobernabilidad Democrática ante la corrupción y Venezuela no es un país modelo debido a la crítica situación que se vive. Además de no haber derechos humanos no hay democracia porque hay un gobierno dictatorial ya que no se respeta la libertad de pensamiento.

Si bien aún no han definido donde se realizará la concentración de la marcha, realizarán una serie de actividades los días 13 al 14 de abril, fechas en que llegará el Jefe de Estado de su país. Expresaron su agradecimiento al Perú por acogerlos y abrirles las puertas para darles una oportunidad y tengan una mejor calidad de vida.