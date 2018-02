SJL: buscan a menor que está desaparecida desde el sábado

Una menor de edad se encuentra desaparecida en el distrito de San Juan de Lurigancho. La niña tiene 17 años y sus padres no saben nada de ella desde el último sábado. Ellos temen que haya sido captada por bandas de trata de personas.

La madre de adolescente señaló que la última vez que estuvo en su casa tuvieron una discusión. A la menor no le dieron permiso para que fuera a animar un evento ya que su padre no se encontraría en casa y no había quien la lleve.

Ambas se fueron a dormir pero durante la madrugada la madre se despertó y vio que la puerta del cuarto de su hija se encontraba abierta. Al ingresar se dio con la sorpresa que la adolescente no se encontraba en casa.

Una de sus amigas mencionó que Angela asistió a una fiesta de 20 años en la zona de Huáscar y se quedó a dormir en su casa. La menor se quedó durmiendo y llamó a su amiga para que le avise a su mamá que iría donde su mamá.