Callao: delincuentes asaltan agencia bancaria en la avenida Colonial

Hoy, 08:35 AM

Delincuentes armados asaltaron una agencia bancaria del Banco de Crédito ubicada en la cuadra 47 de la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial), en el Callao. Poco antes de la una de la tarde, los hampones ingresaron al establecimiento y golpearon a uno de los vigilante en la cabeza. Los delincuentes que se dieron a la fuga en dos vehículos no han sido detenidos aún. Asimismo, al momento no se conoce el monto que fue robado.

Peritos de criminalística realizaron investigaciones preliminares dentro de la agencia bancaria. El agente de seguridad resultó herido y fue auxiliado por una ambulancia. Transeúntes que oyeron los disparos se acercaron luego a la escena del delito y denunciaron la constante inseguridad en la zona.

Cabe indicar que hace solo dos días, otra agencia del BCP fue asaltada en Villa María del Triunfo y en esa oportunidad el monto de lo robado fue de 50 mil soles.