Ya son nueve bancos que han sido asaltados en mes y medio

Hoy, 11:01 AM

Se está viviendo una situación alarmante. En menos de 40 días, tan solo nueve bancos han sido asaltados en la capital. Este problema enfrenta a quienes piden policías en las agencias y a quienes proponen a vigilantes con mayor experiencia.

Ante la ola de asaltos en agencias bancarias nos preguntamos ¿Qué está pasando con la seguridad en los bancos? El ex ministro del interior, José Luis Pérez Guadalupe, plantea que ex agentes del escuadrón de Las Águilas Negra con experiencia resguarden las entidades financiaras.

“Que asuman su responsabilidad de poner buenos vigilantes. Yo sugiero que contraten a ex miembros de las águilas negras o la policía que ya están en situación de retiro pero están aún en capacidad (…) No volvamos a lo que se dio durante 25 años de alquilar a la policía”, señaló el ex ministro.

En tanto, César Ortiz Anderson, experto en seguridad afirma que no existe personal mejor capacitado que nuestra policía para que se encargue de la seguridad en los bancos. Asimismo mencionó algunos factores que han incrementado el índice de asaltos en agencias bancarias.

“El primer factor se da porque no está la policía desde el 2016 ya que Humala cortó el servicio de los bancos y entró la vigilancia privada (…) Los delincuentes que se han especializado en robar ven un blanco fácil el robar en bancos”, señaló el especialista.