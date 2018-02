Cumbre de las Américas: Venezuela reconfirma asistencia de Nicolás Maduro

Hoy, 10:08 AM

Pese a lo asegurado por el Ejecutivo en nuestro país, sobre la desinvitación del presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha confirmado la presencia del mandatario.

Arreaza señaló que el presidente de Venezuela asistirá puntual al evento que se llevará en el mes de abril, pese a que la invitación ha sido retirada. Estas declaraciones generaron diversas reacciones en el parlamento peruano donde sus voces de protesta no se hicieron esperar.

Los parlamentarios manifestaron que no debe asistir a un lugar donde el pueblo y la mayoría de ciudadanos no desean que participe. Asimismo expresaron su rechazo ante la eventual asistencia pese a que no tendría impedimento legal.

El analista internacional Óscar Vidarte, llegó a los estudios de Buenos Días Perú y señaló que ha sido una grave equivocación la desinvitación al presidente Maduro, ya que no hay sustento jurídico, político que lo justifique.

Para Vidarte, Venezuela sigue amparándose en herramientas jurídicas que demuestran los errores cometidos por el Perú en las últimas semanas. Mencionó que desde un inició nuestro país debió coordinar con la OEA para que no se invite al mandatario.