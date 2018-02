Duberlí Rodríguez: “No habrá huelga en el Poder Judicial”

Luego que los trabajadores del Poder Judicial advirtieron una nueva huelga indefinida debido a la demora en la promulgación de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial. Alrededor de 25 mil trabajadores judiciales a nivel nacional que también exigen la bonificación extraordinaria que se estableció en 2017 y se ejecutaría con el presupuesto de este año.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien señaló que no habrá huelga ya que ayer sostuvo una reunión con las tres federaciones nacionales de trabajadores y han llegado a un acuerdo. Ellos han iniciado conversaciones con los voceros de las bancadas parlamentarias. Además no descartó que se realice un paro de 24 horas.

“Ayer me he reunido con las 3 federaciones nacionales de trabajadores (…) Ya hemos iniciado conversaciones con los voceros de las bancadas parlamentarias y todos nos han dicho que van a insistir en el texto original aprobado en el Congreso. Siendo así no habrá huelga indefinida, lo que podría haber es un paro de 24 horas”, dijo Rodríguez.