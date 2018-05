SJL: padres denuncian que niña de 4 años sufrió corte en el rostro en colegio

Un niña de apenas 4 años de edad terminó con un corte profundo en el rostro cuando se encontraba en su colegio de inicial, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La menor tiene más de 32 puntos tras el confuso incidente.

Buenos Días Perú llegó hasta el mencionado distrito donde conversó con los padres de la pequeña. Joaquin Ballester, padre de la menor denunció que hasta el momento el colegio “Santa Rosa”, no le ha dado una explicación exacta de lo que ocurrió.

Ballester mencionó que en un primer momento le indicaron que su hija tenía un corte en la pierna pero cuando vio a su hija, parte de la mejilla estaba desprendida producto del corte. Luego la llevó hasta el hospital donde la atendieron adecuadamente.

Según contó, las profesoras les dieron distintas versiones de cómo había ocurrido el accidente y finalmente tras varios días de espera logró conversar con la directora. Finalmente le dieron la versión de que se había golpeado con la silla.

Asimismo, indicó que cuando acudió a la comisaría de Zárate para presentar la denuncia, no quisieron aceptarla aduciendo que no se podía presentar por negligencia. Del mismo modo, en un primer momento la Fiscalía no aceptó la denuncia y la aceptaron tras su insistencia.