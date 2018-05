Surco: conoce el primer centro de psicología canina en el Perú

Las mascotas con problemas de socialización y que generen algunos problemas en el hogar ya tiene donde acudir. Se trata del primer centro de psicología canina en el Perú que ha sido fundado en el distrito de Surco.

Buenos Días Perú llegó hasta ‘Dog Balance’ y conversó con María Jose Rivera, también conocida como ‘la encantadora de perros peruana’, quien ha creado el espacio para ayudar a perros inseguros, ansiosos, agresivos o hiperactivos.

Majo Rivera indicó que es necesario quitarse el concepto de humanizar a un can y con el tiempo traerá consigo conductas nocivas. Por ello, recomendó que se trate a la mascota como es para no desequilibrarlo pues no se suple lo que realmente necesita.

La finalidad de este centro es superar conflictos domésticos. Resaltó que las mascotas tienen necesidades y cuando el dueño no le da qué hacer, buscan alternativas para satisfacer la necesidad mental. Indicó que ayudan a encontrar un balance para el bienestar del can.