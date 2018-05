Vecinos sin límites: veredas enrejadas son un peligro constante para transeúntes

La ambición por extender sus viviendas, ha llevado a muchos vecinos a enrejar las veredas como si fuesen de su propiedad, sin tomar en cuenta que esto podría significar una trampa mortal para los transeúntes y en su mayoría son los niños y adultos los más vulnerables. En la cuadra 20 de la avenida Materiales, en el Cercado de Lima, a un vecinos no se le ocurrió mejor manera de ampliar su casa, que ocupando la vía publica, con unas filudas y puntiagudas rejas, ocupando casi 2 metros de la vereda, con lo que no solo están invadiendo la vía pública, sino que están poniendo en peligro a las personas que transitan por esta zona.

Para estos vecinos no existe limites cuando se trata de invadir las calles de la capital, usurpadores, que no tienen reparo en enrejar y enladrillar, las veredas para convertirlas en sus cocheras o jardines privados. Cabe señalar que un grupo de vecinos solicitaron a las autoridades retirar las rejas, pues no solo impiden el paso de lo peatones, sino podría ocasionar una tragedia como lo ocurrido en independencia, el ultimo fin de semana, donde una niña terminó con el brazo incrustado en una reja.

Por otro lado en la Urbanización Previ, en el Callao se cuenta por docenas, los vecinos que centímetro a centímetro han tomado por asalto las calles, donde han construido con material de concreto invadiendo completamente la vereda para convertirlas en cocheras.

Estos son algunas muestras del actuar de estos vecinos sin límites y sin autoridad municipal que regule las construcciones, seguirán teniendo carta libre para seguir usurpando la vía publica, ante la vista y paciencia de las autoridades.