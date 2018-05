Accidente en Pasamayo: padre de joven fallecida denuncia irregularidades en investigación

La fiscalía culminó la investigación preliminar del accidente que cobró la vida de 53 personas en la variante de Pasamayo y solo acusaría por homicidio culposo al conductor del trailer que invadió el carril del bus el pasado 2 de enero.

Este hecho ha causado gran indignación en las familias pues a pesar de que se tiene conocimiento que hubo negligencia y responsabilidad de las empresas San Martín y Trans Levisa, así como la concesionaria Norvial S.A., no han sido incluidas en el proceso.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó Marco Antonio Díaz, padre de Indira Díaz, una de las últimas víctimas en ser rescatadas en este fatídico accidente, denunció que hay irregularidades en proceso de investigación.

Díaz mencionó que el fiscal Fernando Escobar Arrese ha excluido del proceso a la empresa San Martín y la concesionaria y solo investiga al conductor del vehículo pese a que el informe técnico de la policía incluye a todos.

Asimismo indicó que espera se haga justicia para los deudos y no favorezca a las empresas. Incluso mencionó que no al consultarle al fiscal le dijo que solo ve la parte directa que es el chófer. Cabe resaltar, que la empresa Levisa ya no tiene patrimonio pues ha vendido casi todas sus unidades.