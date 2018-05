Luisa María Cuculiza se pronuncia por situación de ancianos abandonados en calles

Buenos Días Perú dio cuenta de la grave situación en la que cientos de ancianos viven en las calles de la capítal. Ellos se encuentran abandonados a su suerte y viven en condiciones inhumanas ya que no tienen donde vivir. Pero qué hacen las autoridades frente a esta grave situación.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó la ex ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, quien se pronunció sobre esta situación. La ex parlamentaria indicó que las autoridades no le prestan apoyo a los ancianos abandonados.

La también integrante del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima, reveló algunos casos de ancianos que fueron rescatados de las calles y que vivían en condiciones infrahumanas, así como la labor que realiza por ayudarlos.

De otro lado, mencionó que tanto el Estado, Ministerio de la Mujer, EsSalud no prestan ayuda a los ancianos. Además que los refugios para los adultos mayores ya rebasaron su capacidad para recibirlos.