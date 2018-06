Centro de Lima: en la Plaza de Armas miles vibraron con el debut de la Bicolor

Gran cantidad de hinchas se juntaron para alentar a la selección en diferentes puntos de la ciudad y con un banderazo peruano daba inicio a esta fiesta en la Plaza de Armas de Lima, a la que mas de ocho mil personas: varones, mujeres, niños y hasta bebes ingresaban con el grito de gol en la boca y el corazón mas bicolor que nunca.

Era el partido más esperando en 36 años, el debut de nuestro país no era para menos, donde locos de amor por la Blanquirroja era esperado con ansias, con las palmas de las manos listas para aplaudir la salida del equipo de todos, donde corrían las apuestas y como siempre no faltaron los amarres ni chamanes y rituales para la buena suerte.

A las once de la mañana, en punto, todos quedaron atentos a las tres pantallas. no importaba el frio ni la distancia. el amor y pasión por nuestra selección se hizo sentir desde la plaza mayor hasta Rusia, donde cada barra, cada grito de gol ahogado en sus gargantas y el total aliento del hincha no paro.

Y aunque el soñado regreso no nos dio el resultado que esperábamos la voz de los peruanos todavía grita fuerte, alienta con pasión porque seguimos y estamos en el mundial.