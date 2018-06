Transportistas acatarían paro de 48 horas de no encontrar solución a sus reclamos

Un sector de los transportistas de Lima y Callao acata el paro de 24 horas programado para este martes. Ellos exigen que se radique la informalidad y buscan que se pongan en práctica sus proyectos para mejorar el servicio de transporte.

Ricardo Pareja, uno de los dirigentes que promueve el paro, pidió al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, que los reciban para dialogar. Ellos acatarían una nueva paralización de no ser escuchados.

“De no ser escuchados, estamos acordando un nuevo paro para la segunda semana de julio ya no de 24 horas, sino de 48 horas. Ojalá que no lleguemos a este extremo pero queremos una solución a los reclamos justos que estamos solicitando”, señaló Pareja.

Asimismo, dijo que realizan sus máximos esfuerzos para educar a los operadores que en muchos casos maltratan a sus pasajeros. Además de colocar vehículos nuevos, cámaras de seguridad para controlar el manejo de conductores.

Indicó que solo 48 empresas agrupadas en la Cámara de Transportes viene realizando estas implementaciones. Además dijo no estar en contra de la reforma de transporte pero no está bien organizada.