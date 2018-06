Delincuente armado asalta minimarket en La victoria

La inseguridad ciudadana al parecer sigue en aumento y no hay día, ni horario seguro, para quien decida emprender un negocio ya que la delincuencia no tiene escrúpulos para robar y disparar, a quien se resista. Las cámaras de seguridad de un minimarket ubicado en la cuadra uno de la avenida Parinacochas, en La Victoria, registraron cómo minutos después de las once de la noche un sujeto de aspecto fornido, haciéndose pasar por cliente, ingresó al local, para robar todo el dinero de la caja del negocio.

Fueron segundos de terror los que vivió el comerciante, Elmer Salazar Obregon, quien no se resistió al robo de mas de 2 mil soles en efectivo, pero si arriesgo su vida para proteger a su familia

Cabe indicar que en enero del presente año, este local también fue asaltado, lo que no causó sorpresa a los vecinos.

Por su parte la comisaria de la victoria esta a cargo de las investigaciones, pero, cabe precisar, que en la zona del incidente no hay cámaras de videovigilacia del municipio.