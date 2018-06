Exempadronadora ultrajada afirma que podría perder la vista

Jennifer Villena, la exempadronadora del INEI, quien el año pasado se convirtió en víctima de una violación mientras realizaba su labor censal a los miembros de una vivienda, ubicada en Villa El Salvador, señaló que podría quedarse ciega.

“Yo tengo que atender a mis hijos, ir a trabajar. ¿Cómo puedo ir a trabajar si cuando salgo a veces quiero cruzar la pista y tengo que pedir ayuda en la calle? No puedo, ni siquiera tengo un descanso médico aunque sea para decir a mi trabajo que no puedo ir”, aseguró.

De igual manera precisó que tras la violación ha tenido que enfrentarse a cuadros depresivos y neurológicos. “He estado buscando alguna forma de ayuda que me puedan ver. No puedo laborar sino puedo ver. En este momento puedo ver, pero quizás cada media hora no puedo ver”, manifestó.

Además Villena, afirmó que se está quedando sin recursos económicos luego de todos los gastos generados que ocasionó ese hecho en su vida.

Finalmente la víctima también indicó que no ha recibido ayuda del Ministerio de la Mujer ni del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).