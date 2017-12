Alberto Fujimori pide perdón por sus errores

El expresidente Alberto Fujimori envió un mensaje desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Centenario, donde pide perdón por haber defraudado a parte de la población. El video fue publicado está mañana en su cuenta de Facebook.

"Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo en otra parte la grabación.

Asimismo, señaló que la noticia de su indulto otorgado por el presidente Kuczynski lo sorprendió en la clínica donde se encuentra internado y que le produjo un "fuerte impacto" con sentimientos mezclados de "extrema alegría y pesares".

"Queridos amigos. La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, señaló el ex Jefe de Estado.