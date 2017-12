Fernando Vivas analiza panorama político tras indulto a Alberto Fujimori

Toda una polémica se generó luego que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgara el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori. Para analizar el panorama político llegó a los estudios de Buenos Días Perú, el analista Fernando Vivas quien señaló que el principal problema de gobernabilidad “es el mal criterio de un presidente que se ha salvado de ser vacado”.

Además mencionó otro problema será el descrédito y se verá reflejado en las próximas encuestas. Así mismo consideró que dio “el indulto humanitario se ha dado en un mal momento ya que debió esperar recuperar su fuerza para adoptar la medida y sin que le cueste tantas decepciones en su bloque”, expresó el experto.

También consideró que no podrá convocar a ciertas personas de armar un nuevo Gabinete porque no hay confianza por la crisis. Vivas dijo que si hay un equilibrio de fuerzas es porque Fuerza Popular está golpeado ya que hay una crisis de identidad. Esto porque para algunos congresistas su líder político fue Keiko Fujimori y no el ex Jefe de Estado.

Respecto al expresidente señaló que debió especificar porqué delitos está pidiendo perdón y porqué defraudó a los peruanos, de está forma se podría llegar mejor a una reconciliación. También se refirió sobre los congresistas que se abstuvieron a votar por la vacancia tienen la misión de crear puentes entre ambos partidos luego de las renuncias de 3 congresistas de PPK.

Consideró que el PPK está esperando que le devuelvan el favor ya que considera que “la guerra entre esas fuerzas políticas (Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular) no ha acabado. Consideró que el expresidente podría apoyar a su hijo en contra de Keiko Fujimori como también buscar una conciliación entre los hermanos.