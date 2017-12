César Nakazaki: “Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad”

Luego que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, se ha generado toda una polémica ya que el período en el que se ha presentado sería un proceso muy rápido.

El abogado penalista César Nakazaki, llegó a los estudios de Buenos Días Perú para opinar al respecto sobre el indulto y señaló que ningún ciudadano ha sido condenado por el delito de lesa humanidad en el Perú ya que se incorporó en 1998 y solo es utilizada para que no haya prescripción y no se puedan abrir en el fuero militar.

“En el caso de Alberto Fujimori fue condenado por el delito de homicidio común, no delitos internacionales de lesa humanidad o de guerra. Nunca la Fiscalía acuso por delitos de lesa humanidad, no se debatió en el juicio (…) El indulto humanitario procede para todo delito de guerra, lesa humanidad o común”, dijo el exdefensor de Fujimori.

Nagasaki mencionó que el haber recibido el indulto humanitario no lo limita a que siga en la vida política hasta donde pueda llegar. También se refirió al caso del terrorista Abimael Guzmán señaló que por su enfermedad a la piel no podría ser indultado. Además que no sería el momento adecuado debido a su comportamiento.

Respecto al expresidente Ollanta Humala mencionó que el fiscal ha solicitado algunas pruebas de Brasil, la declaración de Jorge Barata además de documentación de diversos casos. Mencionó que trabaja en la defensa del ex Jefe de Estado ya que la Fiscalía ha señalado que presentará la acusación en febrero del 2018.