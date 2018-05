Abogado de Kenji Fujimori: “En el único video donde aparece no ofrece nada”

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda el desafuero de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, implicados en los videos grabados por el legislador Moisés Mamani. Pero cuál es la actual situación del menor de los Fujimori.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, quien señaló que en el video aparece Kenji Fujimori no ofrece nada por lo tanto no ha incurrido en los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

“En el único video donde aparece el congresista Fujimori no hay ningún ofrecimiento. De los ofrecimientos que se hablan y han sido de conocimiento público son de audios y videos donde no esta ni interviene. En el video donde aparece no ofrece nada y si no lo hace no ha cometido cohecho ni tráfico de influencias”, dijo Rodríguez.

Asimismo, indicó que las investigaciones de la Fiscalía y el informe de la Comisión de Acusaciones se basan en audios y grabaciones editadas y manipuladas que han sido reconocidas como tal por la Fiscalía y el Ministerio Público.

“Esas investigaciones (Fiscalía) así como el informe de la Comisión de Acusaciones se basan en audios y videos que han sido reconocidos por la Fiscalía, peritos de Ministerio Público y de parte que son audios totalmente editados, manipulados, segmentados y con falta de coherencia entre imágenes y voz”, agregó el abogado de Fujimori.