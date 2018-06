Abogado de Kenji Fujimori: “Él responderá por lo que ha hecho y dicho”

El Pleno del Congreso de la República ratificó la suspensión y la denuncia constitucional contra el parlamentario Kenji Fujimori por su participación en los denominados “mamanivideos” para presuntamente impedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. El menor de los Fujimori junto a Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez perderán sus escaños mientras duren las investigaciones.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó Julio Rodríguez, abogado del congresista Kenji Fujimori, quien señaló que su defendido responderá por lo que ha hecho y dicho en las grabaciones de los videos. Asimismo recalcó que los audios y videos no tienen relación pues fueron editados y eso lo ha determinado las pericias.

De otro lado, comentó que se podría presentar un acción de amparo pues tendría una resolución más rápida para reincorporar al menor de los Fujimori. Señaló que de acuerdo a la constitución, una prueba obtenida de manera ilícita no puede ser considerada como algo licito para el Ministerio Público y este mismo criterio debió aplicarse en el Congreso.

Resaltó que cuando se trata de una suspensión por delito no se hace efectiva hasta que no tenga una sentencia firme emanada por el Poder Judicial y existen casos de parlamentarios en la misma condición y no han sido suspendidos. Rodríguez cree que la mayoría parlamentaria encabezada por Fuerza Popular busca sacar a los parlamentarios para colocar sus accesitarios y tener el control de la Mesa Directiva.