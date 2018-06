Juan Sheput: “Villanueva no fue el adecuado para ser el premier”

Tras las polémicas declaraciones del parlamentario de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, sobre la relación entre la bancada oficialista y el Gobierno de Martín Vizcarra. Los legisladores señalaron que se mantendrán en el partido pese a las discrepancias y desacuerdos. Pero, ¿A qué se debe esta denominada separación?.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el legislador Juan Sheput, quien indicó que en el interior de la bancada hay diversas posiciones y no todos tienen contacto con el Gobierno. Sin embargo, considera que César Villanueva no fue el adecuado para asumir el cargo de Premier pues no articula ninguna política con la bancada.

Sheput dijo que Villanueva no debió estar en el cargo porque fue el articulador de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. “No era la persona más adecuada para ser el presidente del Consejo de Ministros porque fue el articulador de la vacancia” (…) “La persona que niega que va a ser premier, termina siéndolo”, dijo el congresista.

Criticó que el gobierno invite a reunirse con los miembros del partido de PPK y en paralelo se reúna con Fuerza Popular. Consideró que tanto el presidente Vizcarra y el premier Villanueva no definen su posición. No descartó que exista un acuerdo entre Alianza para el Progreso (APP) y el partido naranja.