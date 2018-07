Magistrado Aguila: “Es necesario que se realicen las investigaciones para que todo se esclarezca”

El magistrado Guido Aguila, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), llegó a los estudios de Buenos Días Perú para responder por las acusaciones por presunto tráfico de influencias para favorecer a jueces, tras la difusión de unos audios donde el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, sostiene que lo convencería para apoyar a Orlando Velásquez.

Aguila señaló que conoce al Walter Ríos pero no es su amigo e indicó que no es cierto lo dicho en el audio durante las dos veces que mencionan su nombre. “Quiero pensar que es lo usual en este país, que las personas se ufanan de conocer y decir cuento con su apoyo, me ha dicho luego no le encuentro explicación alguna”, dijo Aguila.

De otro lado, indicó que se deben de realizar las investigaciones respectivas del caso para que todo se pueda esclarecer. En tal punto, el magistrado aceptó que se le investigue pese a que ayer publicó un video donde cuestionó que se le involucre en el caso. Además consideró ilógico el pedido de remoción cuando solo ha sido mencionado en el audio.

También mencionó que se realizará una reunión entre los miembros del CNM y las medidas que tomará el pleno serán comunicadas ya que no puede emitir una opinión. De otro lado, reafirmó que es ilógico el pedido de remoción ya que su voz no aparece en el audio.