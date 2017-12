Las 10 preguntas sobre la Navidad que siempre quisiste hacer sin imaginarte la respuesta [FOTOS]

Y llegó, una vez más, la Navidad. Época de fiesta para los niños, y para los grandes, un día fugaz de ajetreo y recordatorio perfecto de que el tiempo no perdona y ya se nos va el 2017. Como sea, es también la excusa perfecta para compartir amor y paz con nuestros seres queridos.

Es cierto cuando dicen que nada supera a la ilusión de un pequeño para disfrutar de la Navidad. Sin embargo, es cuando ya hemos vivido lo suficiente y vemos esta celebración con otros ojos cuando podemos descubrir los curiosos secretos que encierran estas fechas.

¿Alguna vez te preguntaste si puede existir un reno con nariz roja? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Cómo se creó la Navidad? Tal vez estas son dudas que guardaste durante mucho tiempo, pero hoy finalmente tendrás la respuesta con los 10 curiosos datos que te presentamos en esta galería

Prepárate para conocer algunas cosas que no sabías, otras que no imaginabas, y unas más que tal vez no hubieras querido enterarte, pero que sin duda serán el mejor regalo para una mente con ganas de ver más allá de lo evidente ¡Felices fiestas!