Christian Cueva tendrá oportunidad para ser titular en Sao Paulo

Otra oportunidad. Tras sus altibajos en Sao Paulo, Christian Cueva tendrá una chance más de probar su valía ante el Sao Paulo y así ganarse nuevamente la titularidad del cuadro que dirige Diego Aguirre. El encuentro será este miércoles contra Rosario Central por la Copa Sudamericana.

Como se recuerda, a inicio de año el volante peruano pasó momentos difíciles con el cuadro paulista. Tras llegar tarde a la pretemporada, ‘Aladino’ perdió continuidad a pesar de ser pieza clave para el entonces entrenador, Dorival Junior.

Aunque el episodio estaría superado, la directiva del ‘Tricolor’ parece no haberlo olvidado tan fácilmente. Everton llegó desde el Flamengo con una actitud que agradó desde el comienzo a los altos mandos, lo que generó rumores de que podría reemplazar al nacional como titular.

No obstante, en esta primera rueda Everton no fue inscrito, por lo que Cueva sería el llamado. Aunque la capacidad del jugador no está en duda, los problemas han mermado su moral, por lo que este caso ha servido para que el club se haya propuesto implantar una “identidad tricolor”.

Esto sería una prioridad al momento de las contrataciones de Sao Paulo, explicó Esporte UOL. La directiva quiere que los nuevos jugadores tengan más identificación y no vean a Sao Paulo solo como un trampolín para llegar a la selección o al mercado exterior.

Actualmente el 10 de la selección peruana solo tiene 12 partidos este 2018, dos anotaciones y cuatro asistencias, por lo que hay expectativa para ver su reacción próximamente. A poner garra.