Paolo sin mundial: ¿Cómo va a afectar el ánimo del equipo?

“Daba la sensación de que se había abierto una luz esperanza”, aseveró Omar Ruiz de Somocurcio, director y conductor de Teledeportes; sin embargo, recientemente el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) inhabilitó al goleador peruano por 14 meses. “Estamos todos todavía ‘shockeados’”, indicó.

El periodista deportivo recordó que el día de ayer la Federación Peruana de Fútbol había publicado un tweet donde señalaba que había enviado una delegación para tomarle la foto oficial al delantero y para que también le tome las medidas del terno. “Que saquen ese tweet esparanzador el día de ayer y que hoy día se confirme de que no va a estar presente Paolo Guerrero me parece hasta irresponsable, por último no mandas absolutamente nada”, señaló.

Sin embargo, el presentador de Teledeportes se mostró preocupado por cómo esta sentencia del TAS puede afectar el ánimo del equipo bicolor: “¿Cómo van a reaccionar? Se fortalece el grupo, que es lo que esperemos que ocurra o se debilita”.

Finalmente calificó de “gravísimas” las declaraciones que realizó la madre de Paolo Guerrero en una entrevista para un medio local. En dicha conversación, la madre del ‘Depredador’ denunció que Claudio Pizarro está detrás del a suspensión de su hijo. “Eso puede de alguna manera hacer sentir en el grupo, a la interna, que algo no se manejó bien”.